Tuvana Türkay sevgilisinin ailesiyle tanıştı
İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay, önceki gün sevgilisi ile Tarabya'da bir mekanda objektiflere yansıdı.
İzzet Antebi'nin anne ve babası ile birlikte tanışma yemeğine giden Tuvana Türkay, iş insanının ailesi ile saatlerce sohbet etti. Antebi ile Türkay, bir ara romantik anlar yaşadı. Çiftin birbirlerine aşk dolu bakışı objektiflere böyle yansıdı. Sorulara yanıt vermeyen çift, araçlarına binip, mekandan birlikte ayrıldı.
Ardından İzzet Antebi'nin annesi ve babası, mekandan çıkış yaptıkları sırada gazetecilerin kendilerini çektiğini fark edince, "Biz ünlü değiliz ki" diyerek kahkaha attılar.
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi, daha önce de Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Basın mensuplarını karşısında gören Türkay, hızlı adımlarla Antebi'nin evine girmeye çalışmıştı.
Tuvana Türkay yüzünü saklamaya çalışmış, İzzet Antebi de görüntülemekten hoşlanmamıştı.