Tuvana Türkay sevgilisinin ailesiyle tanıştı

İzzet Antebi'nin anne ve babası ile birlikte tanışma yemeğine giden Tuvana Türkay, iş insanının ailesi ile saatlerce sohbet etti. Antebi ile Türkay, bir ara romantik anlar yaşadı. Çiftin birbirlerine aşk dolu bakışı objektiflere böyle yansıdı. Sorulara yanıt vermeyen çift, araçlarına binip, mekandan birlikte ayrıldı.