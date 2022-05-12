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  4. Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı: Gece yarısı bikinili poz

Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı: Gece yarısı bikinili poz

İş insanı İzzet Antebi ile aşk yaşadığı ve Bir süre önce Türkiye'yi terk ettiği iddia edilen güzel oyuncu Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı.

Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı: Gece yarısı bikinili poz - Resim: 1

En güzel kadın oyunculardan biri olan Tuvana Türkay, havaların ısınmaya başlamasıyla bikini sezonunu açtı.

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Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı: Gece yarısı bikinili poz - Resim: 2

Türkay, gece yarısı siyah bikinisi ve ışıltılı takılarıyla çekildiği pozunu Instagram hesabından paylaştı.

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Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı: Gece yarısı bikinili poz - Resim: 3

3 buçuk milyon takipçisinin bulunduğu hesabınsan paylaşım yapan güzel oyuncunun pozuna beğeni yağdı.

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Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı: Gece yarısı bikinili poz - Resim: 4

Türkay'ın pozuna "Aman Allah'ım", "Çok güzelsin", "Gözlerin çok güzel", "Çok değerlisin" gibi yorumlar yapıldı.

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