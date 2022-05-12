Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı: Gece yarısı bikinili poz
İş insanı İzzet Antebi ile aşk yaşadığı ve Bir süre önce Türkiye'yi terk ettiği iddia edilen güzel oyuncu Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı.
En güzel kadın oyunculardan biri olan Tuvana Türkay, havaların ısınmaya başlamasıyla bikini sezonunu açtı.
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Türkay, gece yarısı siyah bikinisi ve ışıltılı takılarıyla çekildiği pozunu Instagram hesabından paylaştı.
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3 buçuk milyon takipçisinin bulunduğu hesabınsan paylaşım yapan güzel oyuncunun pozuna beğeni yağdı.
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Türkay'ın pozuna "Aman Allah'ım", "Çok güzelsin", "Gözlerin çok güzel", "Çok değerlisin" gibi yorumlar yapıldı.
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