Tuvana Türkay'dan erişim engelli Instagram'dan bikinili ''VPN hatırası''
Ekranların güzel oyuncusu Tuvana Türkay, erişim engeli getirilen Instagram'daki bikinili pozunu "VPN hatırası" yazarak paylaştı.
Bugüne kadar Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül, Yasak Elma, Kağıt Ev, Çember ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi başarılı yapımlarla hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Tuvana Turkay Instagram yasağını "vpn hatırası" pozuyla deldi.
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Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü ismin paylaşımı her ne kadar Instagram'a erişim engeli devam etse de farklı yollardan platforma ulaşabilen veya yurtdışında yaşayan hayranlarından tam not aldı.
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İşte Tuvana Türkay'ın "VPN hatırası" notuyla paylaştığı o poz...
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"VPN hatırası" diyerek siyah bikinisiyle poz veren güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.
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