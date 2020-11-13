TV yıldızı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı
İngiliz televizyon yıldızı ve girişimci Jamie Laing'in kendisi gibi sunucu olan kız arkadaşı Sophie Habboo, Instagram'da canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak bir şekilde kadraja girdi.
İngiliz televizyon dünyasının en ünlü çiftleri arasında yer alan Sophie Habboo ve Jamie Laing, canlı yayın kurbanı oldu.
Instagram'da spor yaptığı anları, canlı yayında takipçileri ile paylaşan Sophie, erkek arkadaşının o sırada çıplak şekilde arkadan geçeceğinden habersizdi.
Sophia, kamerada erkek arkadaşının arka planda çıplak bir şekilde yürüdüğünü görünce büyük bir şaşkınlık içinde çığlık atarak sevgilisini canlı yayında olduğu söyleyerek uyardı.