TV yıldızı Demi Jones'un kanser kabusu: Neredeyse canından oluyordu
Tiroid kanseri olduğu geç teşhis edilen Aşk Adası yıldızı Demi Jones, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı.
Kamera karşısına geçtiği Love Island (Aşk Adası) adlı yapımla adını duyuran 22 yaşındaki Demi Jones, yaşadığı kabusu anlattı.
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TV yıldızı yaşadığı kabus dolu iki yılı şöyle anlattı. 2019 yılında boynunda bir yumru hisseden Demi Jones, hemen doktora gitti. Doktorlar bazı kan testleri ve görüntülemeler yaptıktan sonra bunun zararsız bir nodül olduğunu söyledi.
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Fakat bu durum Demi Jones'un içini yine de rahatlatmadı. Bunda üvey babasının başına gelenler de etkili oldu.
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Bu süreçte babası Adrian'ın da dördüncü evre melanoma yakalandığı ortaya çıktı. Babasının hastalığının ortaya çıkışı da kulağında fark ettiği bir yumru sayesinde oldu.
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