Üç ayda 16 kilo birden vermeyi başaran Zara zayıflama sırrını açıkladı
Uzun bir dönem fazla kilolarıyla savaş veren 16 kilo verdikten sonra yepyeni bir görünüme kavuşan Türk halk müziğinin güzel ismi Zara kilo vermek isteyen genç kızları "yemeyin kızlar yemeyin" diyerek uyarırken fazla kilolarından da nasıl kurtulduğunu açıkladı.
Ünlü Türk halk sanatçısı Zara fazla kilolarından kurtulup yepyeni bir görünüme kavuşmuştu.
Zara önce 9 kilo verip sahne kıyafetlerinde iddialı seçimler yapmaya başlamış ancak kısa br süre sonra verdiği kiloları tekrar geri almıştı.
Fakat Zara "bir kez başardım bir daha başarabilirim" diyerek bu sefer daha da azimli bir şekilde diyete sarılıp sadece 3 ayda tam 16 kilo birden vermişti.
Bu süreçte sağlıklı beslenmeye odaklanan ve disiplinli davrandığını vurgulayan Zara sık sık sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
