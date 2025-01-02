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  4. Üç çocuk annesi eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş genç kızlara taş çıkardı

Üç çocuk annesi eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş genç kızlara taş çıkardı

Miss Turkey 1998 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen bir zamanların reyting şampiyonu Deli Yürek'in güzel oyuncusu Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyan güzelliğiyle genç mankenlere parmak ısırttı.

Üç çocuk annesi eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş genç kızlara taş çıkardı - Resim: 1

Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş, gözlerden uzak ailesiyle sakin bir hayat yaşıyor. 

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Üç çocuk annesi eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş genç kızlara taş çıkardı - Resim: 2

2 evlilik yaptıktan sonra 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenen Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor ve son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoga pozlarıyla gündeme geliyordu.

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Üç çocuk annesi eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş genç kızlara taş çıkardı - Resim: 3

Üç evliliğinden Alp, Ali ve Ayşe isimli çocukları olan Zeynep Tokuş, yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocuklarıyla kutladı.

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Üç çocuk annesi eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş genç kızlara taş çıkardı - Resim: 4

Yoga eğitmenliği yapan Tokuş, yaptığı paylaşımda "Yılbaşı akşamı özeti… Nicelerine sağlıkla mutlulukla huzurla çocuklarımızın cıvıltılarıyla" notunu düştü.

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