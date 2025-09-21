Üç çocuk annesi Türkiye'nin tescilli güzeli Zeynep Tokuş genç kızlara taş çıkardı
Miss Turkey 1998 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen bir zamanların reyting şampiyonu Deli Yürek'in güzel oyuncusu Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyan güzelliğiyle genç mankenlere parmak ısırtırken hayatında yeni bir perde açtı.
Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş, gözlerden uzak ailesiyle sakin bir hayat yaşıyor.
2 evlilik yaptıktan sonra 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenen Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor ve son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoga pozlarıyla gündeme geliyordu.
Üç evliliğinden Alp, Ali ve Ayşe isimli çocukları olan Zeynep Tokuş profesyonel hayatında da yeni bir dönem açtı.
Yoga eğitmenliğine başayan Zeynep Tokuş, sosyal medyada verdiği her pozda sınırları zorluyor.
