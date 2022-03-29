Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın o sözleri ortaya çıktı: Türkan Şoray...

"HOŞ BULMUYORUM"

Akşam gazetesine konuşan Özgü Kaya estetik hakkında, "İnsanların kendinde beğenmediği yerlere fiziksel müdahale yaptırdığında daha özgüvenli ve mutlu olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle olmalı bence. Sadece estetiğin abartısını tek tip yaptığı ve yapaylaştırdığı için hoş bulmuyorum. " şeklinde konuşmuştu.