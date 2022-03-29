Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın o sözleri ortaya çıktı: Türkan Şoray...
Üç Kız Kardeş dizisinde güzelliğiyle dikkat çeken Özgü Kaya'nın geçmişte yaptığı bir röportaj tekrar gündeme geldi.
Kanal D ekranlarınsa salı akşamları izleyici karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisi ilgiyle izleniyor.
Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren güzel oyuncu Özgü Kaya başarılı performansıyla adından söz ettiriyor.
İclal Aydın, Reha Özcan gibi usta isimlerle başrolü paylaşan Özgü Kaya'nın estetiksiz görüntüleri de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
"HOŞ BULMUYORUM"
Akşam gazetesine konuşan Özgü Kaya estetik hakkında, "İnsanların kendinde beğenmediği yerlere fiziksel müdahale yaptırdığında daha özgüvenli ve mutlu olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle olmalı bence. Sadece estetiğin abartısını tek tip yaptığı ve yapaylaştırdığı için hoş bulmuyorum. " şeklinde konuşmuştu.