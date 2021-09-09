Üç Kuruş dizisi kadrosuna sürpriz isim
Show TV'nin fenomen dizisi final yaptığı bölümde Üç Kuruş dizisinin sinyalleri verilmişti. Dizinin kadrosu ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma'dan ayrılığıyla olay yaratan Nesrin Cavadzade'nin yeni adresi merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncunun hangi dizide rol alacağı belli oldu.
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Yasak Elma'dan ayrıldıktan sonra yeni dizisi merak konusu olan Nesrin Cavadzade'nin son günlerde NGM'nin Kaderimin Oyunu dizisiyle sözleşme şartlarıyla ilgili görüşme yaptığı konuşuluyordu.
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Dizide çilekeş bir kadın olan Asiye'ye hayat vereceği öğrenilen Cavadzade, sağ gösterip sol vurdu.
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Ancak Cavadzade'nin son dakika hamlesiyle adres değiştirdiği ve Ay Yapım'ın Üç Kuruş dizisiyle prenspte el sıkıştığı iddia edildi.
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