Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı
ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, uçakta tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular i
34 yaşındaki ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, geçtiğimiz günlerde uçakta yaşadığı ilginç anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Tuvaletin kapısı açılınca, içeriden aynı renklerde giyinmiş bir erkek ve bir kadın, peş peşe çıktı.