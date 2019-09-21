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  3. 21 Eylül 2019 18:50

Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, uçakta tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular i

Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

34 yaşındaki ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, geçtiğimiz günlerde uçakta yaşadığı ilginç anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Tuvaletin kapısı açılınca, içeriden aynı renklerde giyinmiş bir erkek ve bir kadın, peş peşe çıktı.

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Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Meraklı bakışlara aldırmadan koltuklarına doğru yürüyen çift, uçakta buz gibi bir hava yarattı.

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