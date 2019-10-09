Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı
Uçakla yolculuk yapanların yaptıkları paylaşımlar rekorlar kırmaya devam ederken, bu kez yayılan görüntü herkesi şoke etti. ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, uçakta seyahat ederken yaşadığı ilginç olayı, sosyal medya hesa
34 yaşındaki ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, geçtiğimiz günlerde uçakta yaşadığı ilginç anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. ÜNLÜ SPORCU STAFFORD SLICK'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ İZLEYENLERİ ŞOK ETTİ! TIKLA VE İZLE
Tuvaletin kapısı açılınca, içeriden aynı renklerde giyinmiş bir erkek ve bir kadın, peş peşe çıktı.