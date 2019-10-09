Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. ÜNLÜ SPORCU STAFFORD SLICK'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ İZLEYENLERİ ŞOK ETTİ! TIKLA VE İZLE