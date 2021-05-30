Üçlü aşk görüntüleri olay olmuştu: Görüntüler patronları kızdırdı
Şu sıralar Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi, üçlü aşk görüntüleri ile yönetmenleri kızdırdı.
Şu sıralar Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi, filmin yapımcılarını çok kızdırdı. Hatta basına yansıyan haberlere göre Oscar ödüllü Waititi, yapımcılardan bir de azar işitti.
SABAHA KADAR PARTİ
İngiliz şarkıcı Rita Ora ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Taika Waititi, geçtiğimiz hafta, sabaha kadar parti yaptıktan sonra evinin balkonunda bir grup arkadaşıyla birlikte objektiflere takılmıştı.
BİR YANINDA SEVGİLİSİ BİR YANINDA OYUNCU ARKADAŞI
Bir yanına sevgilisi Rita Ora'yı, bir yanına da oyuncu Tessa Thompson'ı alan Weititi, ikisinin omzuna da elini atarak samimi görüntüler sergilemişti. O anlar da kendilerini takip eden paparazziler tarafından görüntülenmişti.
'İSTEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER DEĞİL'
Bu görüntülerin ise yapım şirketi tarafından "Bunlar istediğimiz görüntüler değil" diye yorumlandığı iddia edildi.