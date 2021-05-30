Üçlü aşk görüntüleri olay olmuştu: Görüntüler patronları kızdırdı

BİR YANINDA SEVGİLİSİ BİR YANINDA OYUNCU ARKADAŞI



Bir yanına sevgilisi Rita Ora'yı, bir yanına da oyuncu Tessa Thompson'ı alan Weititi, ikisinin omzuna da elini atarak samimi görüntüler sergilemişti. O anlar da kendilerini takip eden paparazziler tarafından görüntülenmişti.