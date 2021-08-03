Üçlü ilişki görüntüleriyle olay olmuşlardı: Galada birlikte boy gösterdiler
Ünlü yönetmen Taika Waititi ile şarkıcı sevgilisi Rita Ora’nın oyuncu Tessa Thompson’la bir partide çekilen samimi görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift ilk kez birlikte bir etkinliğe katıldı.
Ünlü yönetmen Taika Waititi ile şarkıcı sevgilisi Rita Ora’nın oyuncu Tessa Thompson’la bir partide çekilen samimi görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Ünlü çift ilk kez birlikte bir etkinliğe katıldı. Rita Ora ve Taika Waititi, The Suicide Squad galasında kırmızı halıda birlikte boy gösterdi.
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Ünlü şarkıcı Rita Ora ve başarılı Taika Waititi, geçtiğimiz gün The Suicide Squad galasına birlikte katılarak ilk kez resmi bir etkinlikte boy gösterdiler.
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30 yaşındaki şarkıcı, filmde Starro'yu canlandıran 45 yaşındaki oyuncu-yönetmen ile aşklarını dünyaya duyurdu.
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