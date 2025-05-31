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Üçüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen ünlü şarkıcıya son veda

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybeden 39 yaşındaki sevilen şarkıcı Şimal Gülen, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA / İHA
Üçüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen ünlü şarkıcıya son veda - Resim: 1

İstanbul'da yaklaşık 4 yıldır kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal Gülen, dün hayatını kaybetmişti.

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Üçüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen ünlü şarkıcıya son veda - Resim: 2

Daha önce 2 kez kanseri yenen Şimal 3'üncü kez yakalandığı ölümcül hastalığına mağlup oldu...

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Üçüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen ünlü şarkıcıya son veda - Resim: 3

Sevilen şarkıcı için bugün Kuşadası Hatice Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Üçüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen ünlü şarkıcıya son veda - Resim: 4

Cenaze töreninde şarkıcının annesi Sema, babası Nihat Gülen ile yakınları ve eşi Necati Arıcı taziyeleri kabul etti.

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