Üçüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen ünlü şarkıcıya son veda
Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybeden 39 yaşındaki sevilen şarkıcı Şimal Gülen, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da yaklaşık 4 yıldır kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal Gülen, dün hayatını kaybetmişti.
1 / 13
Daha önce 2 kez kanseri yenen Şimal 3'üncü kez yakalandığı ölümcül hastalığına mağlup oldu...
2 / 13
Sevilen şarkıcı için bugün Kuşadası Hatice Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
3 / 13
Cenaze töreninde şarkıcının annesi Sema, babası Nihat Gülen ile yakınları ve eşi Necati Arıcı taziyeleri kabul etti.
4 / 13