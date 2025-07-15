Uğradığı ihaneti itiraf eden Bestemsu Özdemir yeni aşkını ilan etti
Son olarak İnci Taneleri dizisinde Semiramis karakterini canlandıran güzel oyuncu Bestemsu Özdemir yeni bir aşka yelken açtı.
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen genç oyuncu Bestemsu Özdemir Saba Tümer'in YouTube programında yaptığı ihanet itirafıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan Özdemir, yıllar önce yaşadığı bir ihaneti tüm açıklığıyla anlatmıştı.
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Bir süredir kalbi boş olan oyuncu, eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile yeni bir ilişkiye başladı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisi Ersin Görkem ile ilk fotoğrafını Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaştı.
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