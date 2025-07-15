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  4. Uğradığı ihaneti itiraf eden güzel oyuncu yeni aşkını ilan etti

Uğradığı ihaneti itiraf eden Bestemsu Özdemir yeni aşkını ilan etti

Son olarak İnci Taneleri dizisinde Semiramis karakterini canlandıran güzel oyuncu Bestemsu Özdemir yeni bir aşka yelken açtı.

Uğradığı ihaneti itiraf eden Bestemsu Özdemir yeni aşkını ilan etti - Resim: 1

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen genç oyuncu Bestemsu Özdemir Saba Tümer'in YouTube programında yaptığı ihanet itirafıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Uğradığı ihaneti itiraf eden Bestemsu Özdemir yeni aşkını ilan etti - Resim: 2

Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan Özdemir, yıllar önce yaşadığı bir ihaneti tüm açıklığıyla anlatmıştı.

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Uğradığı ihaneti itiraf eden Bestemsu Özdemir yeni aşkını ilan etti - Resim: 3

Bir süredir kalbi boş olan oyuncu, eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile yeni bir ilişkiye başladı.

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Uğradığı ihaneti itiraf eden Bestemsu Özdemir yeni aşkını ilan etti - Resim: 4

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisi Ersin Görkem ile ilk fotoğrafını Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaştı.

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