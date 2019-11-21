Uğur Güneş hakkında aşk iddialarına sert çıktı
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Yılmaz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Uğur Güneş hakkında çıkan iddialara sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Uğur Güneş'in Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ve ikilin
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz' uğur Güneş, geçtiğimiz akşam rol aldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin galasındaydı.
İDDİALARI YANITLADI Yakışıklı oyuncunun adı geçtiğimiz günlerde şarkıcı Reyhan Cansu aşk yaşadığı iddialarına karışmıştı.
Tv100 Magazin Hattı'na konuşan Güneş, iddialara ilk kez "O insanlara prim yaptırmayalım. Yalan haber, öyle bir şey yok. Prim yapmak isteyen insanlar..." diyerek yanıt verdi.