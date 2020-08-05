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  3. 05 Ağustos 2020 08:45

Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, 4 gün önce iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo Beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, 4 gün önce iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo Beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı.

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Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

Saldırıya uğrayan model Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.

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Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

UKRAYNA'LI MODEL İLK DEFA KONUŞTU Saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen model Daria Kyryliuk, olayın ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu.

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