Ukrayna'yı işgal ederken de boş durmamış! Putin baba oluyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllardır gizlediği iddia edilen ilişkisinde, çiftin bir kız çocuğu beklediği iddia edildi.
69 yaşındaki Putin ile 39 yaşındaki Kabaeva’nın daha önce de çocuk sahibi olduğu öne sürülmüş fakat ne Kremlin ne de Kabaeva bu iddialara yanıt vermemişti.
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Son olarak Kremlin’den yetkililerin yönettiği General SVR isimli Telegram hesabından öne sürülen iddia ise, Kabaeva'nın hamile olduğu.
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İsmini açıklamayan kaynaklar Putin’in daha fazla çocuk istemediğini ve bu sebeple Kabaeva’ya tepki gösterdiğini ve bu durumun da karnı burnunda olan Kabaeva’yı üzdüğünü öne sürdü.
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Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor.
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