Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi!
Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran'da düzenlemeyi planladığı "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı" kapsamında yapılacak Aleyna Tilki konserini iptal etti.
Pop müziğin genç yıldızı Aleyna Tilki Iğdır Üniversitesi'nde yarın ( 3 Haziran Salı ) üniversite öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyordu.
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Iğdır Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı kapsamında düzenlenecek konser öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran'da düzenlemeyi planladığı "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı" kapsamında yapılacak Aleyna Tilki konserini iptal etti.
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Iğdır Üniversitesi yönetimi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda konserin iptal edildiğini mezuniyet programında ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.
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