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  4. Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi!

Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi!

Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran'da düzenlemeyi planladığı "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı" kapsamında yapılacak Aleyna Tilki konserini iptal etti.

Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi! - Resim: 1

Pop müziğin genç yıldızı Aleyna Tilki Iğdır Üniversitesi'nde yarın ( 3 Haziran Salı ) üniversite öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyordu. 

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Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi! - Resim: 2

Iğdır Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı kapsamında düzenlenecek konser öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

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Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi! - Resim: 3

Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran'da düzenlemeyi planladığı "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı" kapsamında yapılacak Aleyna Tilki konserini iptal etti.

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Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi! - Resim: 4

Iğdır Üniversitesi yönetimi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda konserin iptal edildiğini mezuniyet programında ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu. 

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