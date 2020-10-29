Brad Pitt, 29 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
Bir süredir Alman model Nicole Poturalski ile birlikte olan Brad Pitt'in, 29 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldığı iddia edildi.
Brad Pitt, son zamanlarda Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodularla magazin gündeminden düşmüyor. Page Six’in haberine göre; ilk kez ağustos ayında birlikte görüntülenen Nicole Poturalski ve Brad Pitt'in ilişkisinin bittiği iddia edildi.
Sık sık Pitt’in Fransız şatosuna giden çiftin, Poturalski’nin kocasının Almanya’daki restoranı Borchard’da tanıştığı belirtiliyor.
27 yaşındaki Poturalski’nin ‘açık evlilik’ yaşadığı Roland Mary’den 7 yaşında Emil adında bir oğlu da bulunuyor.