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  3. 29 Ekim 2020 11:36

Brad Pitt, 29 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Bir süredir Alman model Nicole Poturalski ile birlikte olan Brad Pitt'in, 29 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldığı iddia edildi.

Brad Pitt, 29 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Brad Pitt, son zamanlarda Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodularla magazin gündeminden düşmüyor. Page Six’in haberine göre; ilk kez ağustos ayında birlikte görüntülenen Nicole Poturalski ve Brad Pitt'in ilişkisinin bittiği iddia edildi.

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Brad Pitt, 29 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Sık sık Pitt’in Fransız şatosuna giden çiftin, Poturalski’nin kocasının Almanya’daki restoranı Borchard’da tanıştığı belirtiliyor.

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Brad Pitt, 29 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

27 yaşındaki Poturalski’nin ‘açık evlilik’ yaşadığı Roland Mary’den 7 yaşında Emil adında bir oğlu da bulunuyor.

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Brad Pitt, 29 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Eski eşi Angelina Jolie’yle velayet savaşı devam eden 56 yaşındaki Pitt’in, Maddox (19), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) Knox ve Vivienne (12) olmak üzere 6 çocuğu var.

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