Ünlü aktör Sean Bean'den 'Beni öldürmeyin' kampanyası

Yıllar içinde ölümleri bir efsane haline gelen Sean Bean internette en çok fotoğrafı paylaşılan ünlü haline geldi. Hayranlarının esprili paylaşımlarına konu olan Bean adeta bir fenomene dönüştü. 'Kim olduğunu bilmiyorum ama seni bulacağım... Ve beni öldüreceksin' yazan bu fotoğrafta olduğu gibi yüzlerce şakaya konu olan aktör gerçekten de ölümle bağdaştı...