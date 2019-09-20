Ünlü aktör Sean Bean'den 'Beni öldürmeyin' kampanyası
Başarlı İngiliz aktör Sean Bean bugüne kadar pek çok film ve dizide yer aldı. Televizyon ve sinemanın en saygı duyulan oyuncularından olan Bean 90'dan fazla yapımda yer aldı. Ancak oynadığı rollerin bir ortak noktası vardı: Ölmek! Sean B
60 yaşındaki İngiliz oyuncu Sean Bean sinema ve televizyon dünyasının sevilen ve saygı duyulan aktörlerinden birisi. 90'dan fazla yapımda rol alan Bean'in bugünlerde başlattığı bir kampanya sosyal medyada en çok takip edilen haberlerden biri haline geldi.
Sean Bean'in canlandırdığı 23 karakter senaryo gereği öldürülünce oyuncuya 'Ölen Adam' lakabı takıldı.
Herkesin çok sevdiği 'Lord of the Rings'teki 'Boromir' karakteri sayısız ok yarası alarak can verdi. Sevenleri tam bu şoku atlatmışken Bean bu kez de televizyon efsanesi dizi Game of Thrones'un daha ilk sezonunda, üstelik de çok kilit bir karakteri canlandırırken, kafası kesilerek öldürüldü. Sean Bean'in bir meşhur ölümü de bir Bond filmi olan Golden Eye'da helikopterden atılmasıydı.
Yıllar içinde ölümleri bir efsane haline gelen Sean Bean internette en çok fotoğrafı paylaşılan ünlü haline geldi. Hayranlarının esprili paylaşımlarına konu olan Bean adeta bir fenomene dönüştü. 'Kim olduğunu bilmiyorum ama seni bulacağım... Ve beni öldüreceksin' yazan bu fotoğrafta olduğu gibi yüzlerce şakaya konu olan aktör gerçekten de ölümle bağdaştı...