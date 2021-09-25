Ünlü aktvisit canlı yayına çırılçıplak çıktı
İngiltere’de yayınlanan bir programa konuk olan Aktivist Laura Amherst, canlı yayına çırılçıplak katıldı.
Aktivist Laura Amherst, bir İngiliz kanalının gündüz programında Phillip Schofield ve Holly Willoughby'ye Extinction Rebellion'ın konuğu oldu.
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İklim değişikliğine karşı mücadele eden ve bütün eylemlere de çıplak giden Laura Amherst, çıplaklık geleneğine televizyonda da devam etti.
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Amherst, 'üstsüz protestocu' adıyla anılıyor.
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