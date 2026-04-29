Ünlü astrolog Nuray Sayarı'dan büyük sürpriz: 55 yaşında ikizlere hamile!
Ünlü astrolog Nuray Sayarı, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl ikinci evliliğini yapan 55 yaşındaki Sayarı, ikiz bebek beklediğini açıkladı.
Astroloji dünyasının tanınmış isimlerinden Nuray Sayarı, özel hayatıyla ilgili herkesi şaşırtan bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği görkemli düğün ve kına organizasyonuyla konuşulan ünlü astrolog, bu kez "mucize" olarak nitelendirilen bir haberle gündemde.
1 / 4
55 yaşındaki Sayarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.
2 / 4
İkiz bebek beklediğini belirten Sayarı, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Künfeyekün." ifadelerini kullandı.
3 / 4
Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025 tarihinde iş insanı Ahmet Destan ile hayatını birleştirmişti. Sayarı'nın gelinlik seçimini sosyal medyada gündem olmuştu.
4 / 4