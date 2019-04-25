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  3. 25 Nisan 2019 10:41

Ünlü bloggerlar tatil cennetinde çırılçıplak!

Fransız Polinezyası'ndaki Tetiaroa atolünde yer alan özel bir tesiste başbaşa tatile çıkan Chiara Ferragni ve Fedez çifti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak fotoğraflarla dikkat çekti..

Ünlü bloggerlar tatil cennetinde çırılçıplak!

Ünlü blogger Chiara Ferragni ve ünlü şarkıcı Fedez, çocukları Leone Lucia’yı bakıcıya bırakarak başbaşa tatile çıktı.

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Ünlü bloggerlar tatil cennetinde çırılçıplak!

İki gün önce Fransa’ya giden ve burada özel bir tesiste tatil yapan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla ne kadar çok eğlendiklerini gözler önüne serdi.

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Ünlü bloggerlar tatil cennetinde çırılçıplak!

Çiftin Instagram hesaplarından yaptıkları çıplak paylaşımlar da dikkat çekti.

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Ünlü bloggerlar tatil cennetinde çırılçıplak!


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