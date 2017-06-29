İrem Derici ile Lider Şahin ayrıldı
Bir süredir aşk yaşayan popçu İrem Derici ile Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in, ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
Rıza Esendemir’le iki yıllık evliliğini noktalayan İrem Derici, mayıs ayında Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşamaya başlamıştı.
Sözcü'nün haberine göre; ünlü çift, sürpriz bir şekilde ayrıldı. İrem Derici, sosyal medya hesabından Şahin’le birlikte oldukları bütün fotoğrafları silerek yeni bir sayfa açtı. Başarılı popçunun yoğun iş temposu, ayrılığa neden olarak gösteriliyor.
İrem Derici, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Eğlenmene Bak’ isimli programın sunuculuğunu yapıyor.
Kaynak: Sözcü