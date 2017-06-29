İrem Derici ile Lider Şahin ayrıldı

Sözcü'nün haberine göre; ünlü çift, sürpriz bir şekilde ayrıldı. İrem Derici, sosyal medya hesabından Şahin’le birlikte oldukları bütün fotoğrafları silerek yeni bir sayfa açtı. Başarılı popçunun yoğun iş temposu, ayrılığa neden olarak gösteriliyor.



