Ünlü çift ayrılıyor! ''Bir k..tak için aileni mahvettin''
Paris Saint Germain'in Ajantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın ihanet yüzünden ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
Fransız devi PSG'de top koşturan Mauro Icardi'nin, eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'yı aldattığı iddia edildi.
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Hürriyet'in aktardığına göre Nara, sosyal medya hesabından bu iddiayı doğrular nitelikte bir paylaşımda bulundu.
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Instagram hikayesinde "Bir k...tak için aileni mahvettin" paylaşımı yapan Nara, daha sonra bu paylaşımı sildi.
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Bir süre sonra aynı paylaşımı bir kez daha yapan Nara, bu kez mesajı silmezken eşi Icardi'yi takipten çıkardı.
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