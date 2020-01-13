Merve Özbey ve Kenan Koçak düğün için kesenin ağzını açtı
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Kenan Koçak ile evliliğe hazırlanıyor. Ünlü çift, 9 Şubat'ta nikah masasına oturacak.
Zincirlikuyu’daki Raffles Hotel’de gerçekleşecek düğün için ikili, her detayla en ince ayrıntısına kadar ilgileniyor.
Çift, 600 davetlinin katılacağı gecede mekanın süslemesi için bir organizasyon şirketiyle anlaştı. Merve Özbey ve Kenan Koçak tüm hazırlıklara toplam 600 bin lira harcadı.(Posta)
Merve Özbey kız isteme töreninde bütün gelenekleri yerine getirdi. Müstakbel eşine tuzlu kahve ikram eden ünlü şarkıcı nişan fotoğraflarını, 'Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun' notuyla paylaştı.