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  3. 08 Eylül 2020 13:31

Ünlü çift katıldıkları partide koronavirüs kaptı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 45 yaşındaki David Beckham ile 46 yaşındaki Victoria Beckham, geçtiğimiz mart ayının ilk günlerinde koronavirüse yakalandı.

Ünlü çift katıldıkları partide koronavirüs kaptı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 45 yaşındaki David Beckham ile 46 yaşındaki Victoria Beckham, geçtiğimiz mart ayının ilk günlerinde koronavirüse yakalandı.

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Ünlü çift katıldıkları partide koronavirüs kaptı

UZUN SÜRE KARANTİNAYA GİRDİLER İleri sürülenlere göre çift, virüsü Los Angeles'ta bulundukları sırada katıldıkları bir partide kaptı. Beckham çifti daha sonra da İngiltere'ye döndü ve iki haftadan uzun süre karantinada kaldı.

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Ünlü çift katıldıkları partide koronavirüs kaptı

SÜPER YAYICI KORKUSU David ve Victoria Beckham'ın yanında çalışanlardan bazıları da virüsü onlardan kapınca ünlü çift, süper yayıcı olduklarından korkmaya başladı.

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Ünlü çift katıldıkları partide koronavirüs kaptı

BİR ABD, BİR İNGİLTERE David ve Victoria Beckham, mart ayının ilk günlerinde Los Angeles'tan Londra'ya dönüp büyük oğulları Brooklyn'in 21'inci doğum gününü kutladı. Bu kutlama çiftin Cotswolds'taki kır evinde yapıldı.

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