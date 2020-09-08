Ünlü çift katıldıkları partide koronavirüs kaptı

UZUN SÜRE KARANTİNAYA GİRDİLER İleri sürülenlere göre çift, virüsü Los Angeles'ta bulundukları sırada katıldıkları bir partide kaptı. Beckham çifti daha sonra da İngiltere'ye döndü ve iki haftadan uzun süre karantinada kaldı.