Ünlü çift muradına erdi! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yaparken, Demet Özdemir'in gelinliği ve Oğuzhan Koç'un ayakkabıları düğüne damgasını vurdu.
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturdu. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos’a erteledi.
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Ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.
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Demet Özdemir; konukların karşısına biri nikâh sırasında diğeri kutlama sırasında olmak üzere iki gelinlikle çıktı.
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ŞAHİTLİKLERİNİ ACUN YAPTI
Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı. Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.
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