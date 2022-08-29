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  4. Ünlü çift muradına erdi! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi

Ünlü çift muradına erdi! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yaparken, Demet Özdemir'in gelinliği ve Oğuzhan Koç'un ayakkabıları düğüne damgasını vurdu.

Ünlü çift muradına erdi! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi - Resim: 1

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturdu. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos’a erteledi.

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Ünlü çift muradına erdi! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi - Resim: 2

Ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.

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Ünlü çift muradına erdi! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi - Resim: 3

Demet Özdemir; konukların karşısına biri nikâh sırasında diğeri kutlama sırasında olmak üzere iki gelinlikle çıktı.

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Ünlü çift muradına erdi! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi - Resim: 4

ŞAHİTLİKLERİNİ ACUN YAPTI
Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı. Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.

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