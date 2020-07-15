Ünlü çift polis çevirmesine takılınca gergin anlar yaşandı
Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan, Selçuk Yöntem'in doğum günü kutlamasından ayrıldığı esnada polis çevirisine denk geldi.
Selçuk Yöntem’in 67. yaşı için düzenlenen doğum günü kutlamasına yakın dostları Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan da katıldı.
Neşeli geçen yemekten sonra Aslantuğ, basın mensuplarına sitem etti. Mehmet Aslantuğ araca binerken muhabirlerin ısrarlı sorularına yanıt vermek istemeyince gerildi.
Aslantuğ ilk kez bu kadar gergin görüntülendi. Aracın durduğu sırada polislerin alkol testi yapması sebebiyle muhabirler yeniden aracın yanına geldi.