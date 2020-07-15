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  3. 15 Temmuz 2020 09:45

Ünlü çift polis çevirmesine takılınca gergin anlar yaşandı

Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan, Selçuk Yöntem'in doğum günü kutlamasından ayrıldığı esnada polis çevirisine denk geldi.

Ünlü çift polis çevirmesine takılınca gergin anlar yaşandı

Selçuk Yöntem’in 67. yaşı için düzenlenen doğum günü kutlamasına yakın dostları Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan da katıldı.

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Ünlü çift polis çevirmesine takılınca gergin anlar yaşandı

Neşeli geçen yemekten sonra Aslantuğ, basın mensuplarına sitem etti. Mehmet Aslantuğ araca binerken muhabirlerin ısrarlı sorularına yanıt vermek istemeyince gerildi.  

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Ünlü çift polis çevirmesine takılınca gergin anlar yaşandı

Aslantuğ ilk kez bu kadar gergin görüntülendi. Aracın durduğu sırada polislerin alkol testi yapması sebebiyle muhabirler yeniden aracın yanına geldi. 

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Ünlü çift polis çevirmesine takılınca gergin anlar yaşandı

 Mehmet Aslantuğ bu durum sebebiyle polislere de sitem etti. Aslantuğ "Beyler hadi artık ya!" diyerek önce muhabirlere kızdı.  

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