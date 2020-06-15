Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Oyuncu Berrak Tüzünataç, yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu iş adamı Berk Suyabatmaz ile ayrılık kararı aldı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ettiği görüldü.
Çift, pandemi döneminin ardından soluklanmak için Çeşme’ye gitmişti. 8 aydır birlikte olan ikili, Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayırmaya karar vermiş.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum’a geçmiş. Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Tüzünataç, bir süre Bodrum’da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul’a dönecek.
Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, ancak birbirlerini takipten çıkmadı.