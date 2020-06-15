Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum’a geçmiş. Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Tüzünataç, bir süre Bodrum’da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul’a dönecek.

