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  3. 15 Haziran 2020 09:24

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı

Oyuncu Berrak Tüzünataç, yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu iş adamı Berk Suyabatmaz ile ayrılık kararı aldı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ettiği görüldü.

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı

Çift, pandemi döneminin ardından soluklanmak için Çeşme’ye gitmişti. 8 aydır birlikte olan ikili, Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayırmaya karar vermiş.

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Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum’a geçmiş. Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Tüzünataç, bir süre Bodrum’da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul’a dönecek.

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Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı

Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, ancak birbirlerini takipten çıkmadı.

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Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı

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