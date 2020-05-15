  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Mayıs 2020 11:20

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı sessiz sedasız dünyaevine girdi

Oyuncu Şilan Makal ile Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı önceki gün sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahidi Fatih Terim oldu.

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı sessiz sedasız dünyaevine girdi

Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılan sade nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı.

1/ 5
Şilan Makal ve Şener Özbayraklı sessiz sedasız dünyaevine girdi

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.

2/ 5
Şilan Makal ve Şener Özbayraklı sessiz sedasız dünyaevine girdi

Çift, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti.

3/ 5
Şilan Makal ve Şener Özbayraklı sessiz sedasız dünyaevine girdi

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, koronavirüs tehdidi biterse, yaza doğru futbolcunun memleketi Artvin Borçka’da kır düğünü yapmayı planlıyor.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM