Şilan Makal ve Şener Özbayraklı sessiz sedasız dünyaevine girdi
Oyuncu Şilan Makal ile Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı önceki gün sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahidi Fatih Terim oldu.
Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılan sade nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.
Çift, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti.