Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat evlendi
Bir süredir aşk yaşayan 46 yaşındaki Cansel Elçin ve 30 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat dünya evine girdi. Çift, düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti 2,5 yıllık birlikteliklerini nikah masasına oturarak taçlandırdı. Çiftin ani evliliği ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Gönülçelen dizi setinde tanışan ancak yıllar sonra tekrar denk gelerek birbirlerini tiyatro oyunlarına davet etmeleri ile başlayan aşklarını, bir otelin açık hava bölümünde gerçekleşen sade bir törenle evliliğe dönüştürdüler.
Aralarında 16 yaş farkı bulunan iki ünlü ismin düğünde çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.