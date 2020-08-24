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  3. 24 Ağustos 2020 09:17

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat evlendi

Bir süredir aşk yaşayan 46 yaşındaki Cansel Elçin ve 30 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat dünya evine girdi. Çift, düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat evlendi

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti 2,5 yıllık birlikteliklerini nikah masasına oturarak taçlandırdı. Çiftin ani evliliği ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat evlendi

Gönülçelen dizi setinde tanışan ancak yıllar sonra tekrar denk gelerek birbirlerini tiyatro oyunlarına davet etmeleri ile başlayan aşklarını, bir otelin açık hava bölümünde gerçekleşen sade bir törenle evliliğe dönüştürdüler.

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Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat evlendi

Aralarında 16 yaş farkı bulunan iki ünlü ismin düğünde çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

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Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat evlendi

Birçok ünlü isim de çiftin mutlu karelerine tebrik yorumu yağdırdı.

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