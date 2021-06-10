Ünlü çift teknede aşka geldi
İlişkilerine ikinci bir şans tanıyan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal çifti, arkadaş grubuyla tekne turunda görüntülendi.
İlişkilerine ikinci bir şans tanıyan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal çifti, aralarında Hazal Şenel-Bertan Asllani ve Ayşen Batıgün-Abdullah Bulut çiftlerinin de olduğu arkadaş grubuyla tekne tatiline çıktı.
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Ekibin teknesi önceki gün Marmaris Selimiye’deki bir koyda bulunan oyuncu çift Timur Acar ve Eda Özerkan’ın teknesine yanaştı.Burak Serdar Şanal, uzun süre balık tutmaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Oyuncu, ardından Hazal Şenel ve sevgilisinin fotoğraflarını çekti.
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Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya, akşam saatlerinde teknede çalan müzik eşliğinde dans etti.
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Eda Özerkan ise kızı Eliz ve diğer arkadaşlarının çocuklarıyla ilgilendi, bir süre sonra da yorgun düşüp gölgede uyuyakaldı. Timur Acar da o sırada kızını denize soktu.
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