Ünlü çiftin 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

"HEP BENİMLE OLACAKSIN"

Kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Vorajee, "Sen benim meleğimsin, kalp atışımsın. Huzur içinde uyu benim değerli bebeğim. Kalbime yazılmış bir el yazısı gibi hep benimle olacaksın" diye yazdı.