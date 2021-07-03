Ünlü çiftin Bodrum'daki ''aşk kaçışı'' kamerada
Oyuncu Orlando Bloom, eşi Katy Perry işe Bodrum'a geldi. Çift, önceki gün Helikopter kiraladı. Havada 3 saat Bodrum turu attı. Efes Antik Kent'te ziyarette bulundu.
Oyuncu Orlando Bloom, eşi Katy Perry işe Bodrum'a geldi. Çift, önceki gün Helikopter kiraladı. Havada 3 saat Bodrum turu attı. Efes Antik Kent'te ziyarette bulundu.
Dönüşte ise kendisini şampanya ile bekleyen otel personeli karşıladı. Helikopterden indiği sırada gazetecilerin olduğunu fark etti. Eşi inmeden helikoptere geri bindi. Görevliler görüntü alınmaması için büyük çaba sarf etti.
Hatta elleriyle gazetecilerin önlerini kapattı. Görüntü vermek istemeyen ikili, vip araçlarını helikoptere sıfır yanaştırdı. Araçlarına binen çift, daha sonra kaldıkları otelin yolunu tuttu.
Katy Perry ve Orlando Bloom'un Bodrum tatili, İngiliz ve Amerikan medyasında da geniş yer buldu. Çiftin Bodrum'a hayran kaldığını yazan İngiliz Daily Mail, "İtalya ve Yunanistan'da mutlu olan Orlando ve Katy, Bodrum'da mutluluktan uçtu" yorumunu yaptı.