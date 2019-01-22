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  3. 22 Ocak 2019 13:30

Ünlü çiftin grup seks fantezesi böyle bitti !

Ünlü şarkıcı Teyana Taylor'un eşi olan NBA yıldızı Iman Shumpert'in, cinsel içerikli film oyuncusu Alby Rydes ile üçlü ilişkiye girdiği iddia edildi.

Ünlü çiftin grup seks fantezesi böyle bitti !

Ünlü NBA yıldızı Iman Shumpert ve eşi Teyana Taylor hakkında ortaya atılan iddia, spor ve magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Ünlü çiftin grup seks fantezesi böyle bitti !

İddiaya göre, Iman Shumpert, eşi Teyana Taylor ve cinsel içerikli film oyuncusu Alby Rydes ile üçlü ilişkiye girdi!

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Ünlü çiftin grup seks fantezesi böyle bitti !

Üstelik, bu üçlü ilişki fikrinin Iman Shumpert'in eşi Teyana Taylor'dan çıktığı da ileriye sürüldü.

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Ünlü çiftin grup seks fantezesi böyle bitti !

Ortaya atılan iddianın en çok konuşulan yanı ise, Iman Shumpert'in, cinsel içerikli film oyuncusu Alby Rydes'i hamile bırakmış olması!

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