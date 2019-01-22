Ünlü çiftin grup seks fantezesi böyle bitti !
Ünlü şarkıcı Teyana Taylor'un eşi olan NBA yıldızı Iman Shumpert'in, cinsel içerikli film oyuncusu Alby Rydes ile üçlü ilişkiye girdiği iddia edildi.
Ünlü NBA yıldızı Iman Shumpert ve eşi Teyana Taylor hakkında ortaya atılan iddia, spor ve magazin gündemine bomba gibi düştü.
İddiaya göre, Iman Shumpert, eşi Teyana Taylor ve cinsel içerikli film oyuncusu Alby Rydes ile üçlü ilişkiye girdi!
Üstelik, bu üçlü ilişki fikrinin Iman Shumpert'in eşi Teyana Taylor'dan çıktığı da ileriye sürüldü.