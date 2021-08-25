Ünlü çiftin romantik anları: Lüks yatta aşka geldiler

Gösteri dünyasının ünlülerini, yaz tatillerinde genellikle eşleri, sevgilileri ve çocuklarıyla birlikte gördük bugüne kadar. Elbette hala bunu tercih edenler var ama bu yıl tatil tercihlerini farklı yönde kullanan ünlüler de çok dikkat çekti.