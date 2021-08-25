Ünlü çiftin romantik anları: Lüks yatta aşka geldiler
Gabrielle Union ile Dwayne Wade, aileleriyle birlikte çıktıkları dünya turu tatillerine devam ediyor.
Gösteri dünyasının ünlülerini, yaz tatillerinde genellikle eşleri, sevgilileri ve çocuklarıyla birlikte gördük bugüne kadar. Elbette hala bunu tercih edenler var ama bu yıl tatil tercihlerini farklı yönde kullanan ünlüler de çok dikkat çekti.
KALABALIK AİLEYLE TATİL
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre evlerine kapanan ve kendi çekirdek aileleri dışında diğer yakınlarını göremeyen ünlüler kelimenin tam anlamıyla "cümbür cemaat" tatil yaptı bu yıl.
Öyle ki onların anne- baba, büyükanne-büyükbaba tatil yaparken çekilen fotoğrafları da magazin sayfalarını süsledi. Gelin "cümbür cemaat" aile boyu tatil yapan o ünlülere bir bakalım.
LÜKS YATLA GEZİYE ÇIKTILAR
Gabrielle Union ile Dwayne Wade, aileleriyle birlikte çıktıkları dünya turunu sürdürüyor