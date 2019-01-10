Survivor 2019'da kimler yarışacak ? İlk isim belli oldu
2 Şubat'ta başlayacağı açıklanan Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu.
Yeni sezonda Türkiye-Yunanistan formatı ile ekrana gelecek Survivor 2019 için geri sayım başladı.
Survivor 2019 ilk yarışmacısı Hakan Kanık oldu. Acun Ilıcalı, "Survivor Türkiye Yunanistan ilk yarışmacısı belli oldu. MasterChef Türkiye’den tanıdığınız Hakan Kanık.. Kendisine başarılar diliyorum" sözleriyle duyurdu.
Hakan Kanık, 19 yaşında İstanbul'dan yarışmaya katılıyor. Aşçılık yapıyor.
YARIŞMACILAR HALK OYLAMASIYLA BELİRLENECEK
TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye' programında Survivor ile ilgili bir duyuruda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor 2019'da bir ilk olacağını duyurmuştu.