Ünlü dizinin başrollerini paylaşıyorlardı, artık bir hayatı paylaşacaklar
2020 yılında çekilen Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin güzeli Yulduz Rajabova ve yakışıklısı Emre Kıvılcım evleniyor...
2020 yılında çekilen Türkiye‑Özbekistan ortak yapımı “Bozkır Arslanı Celaleddin” adlı dizide partner olan Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova evlilik kararı aldı.
Bir süredir süredir birlikte olan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla evleneceklerini duyurdu.
Mutluluk dolu pozlarını yüzük emojisiyle paylaşan ikili, takipçileriyle tebrik mesajları aldı.
