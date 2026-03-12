Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks arabası fiyatıyla olay oldu
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan yeni otomobiliyle gündem oldu. Orhan'ın lüks otomobilinin fiyatı ise ağızları açık bıraktı.
"Feel" ve "6 Days" gibi parçalarıyla tanınan dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Ünlü DJ, Tayland tatilinde 22 yaşındaki Rus model Daria Iakubchik ile olan ilişkisini geçtiğimiz günlerde resmen ilan etmişti.
Lüks otomobilini paylaştı
Mahmut Orhan şimdi de lüks yaşamıyla dikkatleri üzerine çekti. Evinin önünde park halindeki yeni aracını paylaşan Orhan'ın, tercihini hız ve lüksün zirvesinden yana kullandığı görüldü.
Orhan'ın paylaştığı araç, dünyaca ünlü McLaren 720S modeli. Süper spor otomobiller kategorisinde yer alan bu hız makinesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.
