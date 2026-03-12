  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu

Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks arabası fiyatıyla olay oldu

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan yeni otomobiliyle gündem oldu. Orhan'ın lüks otomobilinin fiyatı ise ağızları açık bıraktı.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks arabası fiyatıyla olay oldu - Resim: 1

"Feel" ve "6 Days" gibi parçalarıyla tanınan dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 

1 / 5
Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks arabası fiyatıyla olay oldu - Resim: 2

Ünlü DJ, Tayland tatilinde 22 yaşındaki Rus model Daria Iakubchik ile olan ilişkisini geçtiğimiz günlerde resmen ilan etmişti.

2 / 5
Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks arabası fiyatıyla olay oldu - Resim: 3

Lüks otomobilini paylaştı

Mahmut Orhan şimdi de lüks yaşamıyla dikkatleri üzerine çekti. Evinin önünde park halindeki yeni aracını paylaşan Orhan'ın, tercihini hız ve lüksün zirvesinden yana kullandığı görüldü.

3 / 5
Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks arabası fiyatıyla olay oldu - Resim: 4

Orhan'ın paylaştığı araç, dünyaca ünlü McLaren 720S modeli. Süper spor otomobiller kategorisinde yer alan bu hız makinesinin fiyatı ise dudak uçuklattı. 

4 / 5