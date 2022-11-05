Ünlü fenomen 4 erkeğin saldırısına uğradı: O anlar saniye saniye kamerada

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden olan ve Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan fenomen Nilay Toprak, sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile adeta şok etkisi yarattı. Paylaştığı keyifli videolarla tanınan ünlü fenomen bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an." ifadelerini kullandı. Nilay Toprak'ın yayınladığı görüntülerde, trafikte uğradığı saldırı yer alıyor. İşte detaylar...