Ünlü futbolcu genç şarkıcı arasında aşk iddiası...
Eyüpspor'un başarılı futbolcusu Dorukhan Toköz ile güzel şarkıcı Didomodi'nin aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk açıklama Dorukhan Toköz'den geldi.
Daha önce oyuncu Bahar Şahin ile aşk yaşayan futbolcu Dorukhan Toköz'un adı bu kez şarkıcı Didomido ile anıldı.
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Didomido'nun Dorukhan Toköz ile aynı mekandan yaptığı paylaşım sonrasında aşk iddiaları bir anda büyüdü.
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Gözlerin çevrildiği ikiliden ilk hamle Dorukhan Toköz'den geldi.
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Dorukhan Toköz masadaki tüm arkadaşlarının olduğu fotoğrafı "Güzel kardeşlerim" notuyla yayınladı.
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