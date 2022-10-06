Ünlü haber spikeri Hamit Özsaraç yıllar sonra ortaya çıktı
Bir dönemin ünlü haber spikeri Hamit Özsaraç'ın son hali görenleri şaşırttı.
1980 yılında TRT'de meslek hayatına başlayan bir dönemin ünlü spikeri Hamit Özsaraç yıllar sonra ortaya çıktı.
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Türkiye'de özel televizyon kanallarının patlama yaptığı 90'lı yıllarda Show TV'de hafta sonları ekrana çıkan Hamit Özsaraç, o dönem adını fazlasıyla duyurmuştu.
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Show TV'den ayrıldıktan sonra bir süre daha mesleğine devam eden Özsaraç, daha sonrasında ise birkaç kanalda görev aldıktan sonra televizyon kariyerini noktaladı. Şimdilerde spikerlik kursu veren Saraç'ın son hali de yeniden gündem oldu.
İşte Hamit Özsaraç'ın son hali...
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