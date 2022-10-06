Ünlü haber spikeri Hamit Özsaraç yıllar sonra ortaya çıktı

Show TV'den ayrıldıktan sonra bir süre daha mesleğine devam eden Özsaraç, daha sonrasında ise birkaç kanalda görev aldıktan sonra televizyon kariyerini noktaladı. Şimdilerde spikerlik kursu veren Saraç'ın son hali de yeniden gündem oldu.

İşte Hamit Özsaraç'ın son hali...