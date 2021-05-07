Ünlü Instagram fenomeni ölü olarak bulundu
28 yaşındaki Instagram fenomeni Kristina Zhuravleva'nın dışarıdan mükemmel görünen bir hayatı vardı. Ancak yetkililer genç kadının cesedini ormanlık alanda bulurken, kocası Dmitry'nin influencer'ın ölümünden sorumlu olup olmadığı araştırılıyor
Sosyal medya fenomeni Kristina Zhuravleva'nın Instagram hesabı alışveriş yapmak, lüks mekanlarda yemeğe gitmek ve kocası Dmitry ile romantik fotoğraf paylaşımlarıyla mükemmel görünüyordu, ancak 28 yaşındaki genç kadının bir anda ortadan kaybolması araştırılırken, Rusya'nın Ekaterinburg kenti yakınlarındaki ormanda Zhuravleva'nın cesedi bulundu.
Cesedin kimliğinin tespit edilmesinin iki hafta sürdüğü, ayrıca kayıp ihbarının yapılmadığı bildirildi.
Yoldan geçmekte olan bir sürücünün otoyol kenarında kısa bir mola vermek için durduğu sırada genç fenomenin cesedini fark ettiği aktarıldı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Zhuravleva'nın olay yerinde cansız yattığı, ancak şiddet içeren herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi. Yerel raporlara göre, genç kadına zorla uyuşturucu enjekte edilmiş olabilir.