Ünlü Instagram fenomeninden dikkat çeken başörtüsü açıklaması
Ünlü İnstagram fenomeni Ebru Sever Türk, sosyal medya hesabından saç tavsiyelerini takipçilerine sundu. Geçmişte yaptığı hatadan dolayı pişman olduğunu da söyleyen Türk'ün ifadeleri şaşırttı.
İnstagram platformunda geniş bir kitleye hitap eden Ebru Sever Türk'ün yeni hayatı, takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor.
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Önceki yıllarda başörtülü olan Sever Türk'ün, takipçi kitlesini çoğunlukla muhafazakar kesim oluşturuyor.
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Kendisi gibi fenomen olan Sena Sever'in de ablası olan Ebru Sever Türk, geçtiğimiz yıl başörtüsünü bırakma kararı almıştı.
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Bir süre çevresindeki insanlara başörtüsünden çıktığını söylemek istemeyen ünlü fenomen yakın arkadaşından darbe yemişti.
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