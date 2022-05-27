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Ünlü Instagram fenomeninden dikkat çeken başörtüsü açıklaması

Ünlü İnstagram fenomeni Ebru Sever Türk, sosyal medya hesabından saç tavsiyelerini takipçilerine sundu. Geçmişte yaptığı hatadan dolayı pişman olduğunu da söyleyen Türk'ün ifadeleri şaşırttı.

Ünlü Instagram fenomeninden dikkat çeken başörtüsü açıklaması - Resim: 1

İnstagram platformunda geniş bir kitleye hitap eden Ebru Sever Türk'ün yeni hayatı, takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor.

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Ünlü Instagram fenomeninden dikkat çeken başörtüsü açıklaması - Resim: 2

Önceki yıllarda başörtülü olan Sever Türk'ün, takipçi kitlesini çoğunlukla muhafazakar kesim oluşturuyor.

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Ünlü Instagram fenomeninden dikkat çeken başörtüsü açıklaması - Resim: 3

Kendisi gibi fenomen olan Sena Sever'in de ablası olan Ebru Sever Türk, geçtiğimiz yıl başörtüsünü bırakma kararı almıştı.

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Ünlü Instagram fenomeninden dikkat çeken başörtüsü açıklaması - Resim: 4

Bir süre çevresindeki insanlara başörtüsünden çıktığını söylemek istemeyen ünlü fenomen yakın arkadaşından darbe yemişti.

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