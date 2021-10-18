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Ünlü isim derin dekoltesinin azizliğine uğradı

Love Island yarışmasıyla ünlenen Belle Hassan , dün akşam Londra'da dışarı çıkarken, göğüs dekolteli elbisesiyle frikik riskini göze aldı. Kaynak: Belle Hassan dekoltesinin azizliğine uğradı!

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı ile adını duyuran televizyon yıldızı Belle Hassan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

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Ünlü TV yıldızı dün akşam Londra sokaklarında görüntülendi.

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23 yaşındaki Love Island yarışmacısı, sütyensiz ve bol göğüs dekolteli elbisesiyle göze aldığı frikik riskini yaşadı.

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Dün akşam arkadaşlarıyla yemeğe çıkan ünlü Tv yıldızı, objektiflere poz verirken, derin göğüs dekoltesinin azizliğine uğradı.

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