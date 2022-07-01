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  4. Ünlü isim kendisi paylaştı: ''Bacaklarımı bir de filtresiz görün''

Ünlü isim kendisi paylaştı: ''Bacaklarımı bir de filtresiz görün''

Ünlü rapçi Cardi B, ''Bacaklarımı bir de filtresiz görün'' diyerek yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü isim kendisi paylaştı: ''Bacaklarımı bir de filtresiz görün'' - Resim: 1

Ünlü rapçi Cardi B sosyal medyanın gündemine ilk sıradan yerleşti. Bunun nedeni ise biri filtreli, diğeri filtresiz Instagram hesabından paylaştığı iki fotoğraf.

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Ünlü isim kendisi paylaştı: ''Bacaklarımı bir de filtresiz görün'' - Resim: 2

Ünlü rapçi Cardi B Instagram hesabından bacak fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı. Havuz başında çektirdiği birinci fotoğrafta bacaklarının selülitli halini paylaşan yıldız şarkıcı ikinci fotoğrafta bacağına uyguladığı photoshopu paylaştı.

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Ünlü isim kendisi paylaştı: ''Bacaklarımı bir de filtresiz görün'' - Resim: 3

İki fotoğraf arasında gözle görülür farkı cesurca hayranlarıyla paylaşan Cardi B'nin bu hareketi takipçileri tarafından takdir topladı. Genç şarkıcının doğal halini beğenmeyenler de oldu.

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Ünlü isim kendisi paylaştı: ''Bacaklarımı bir de filtresiz görün'' - Resim: 4
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