Ünlü isim kendisi paylaştı: ''Bacaklarımı bir de filtresiz görün''
Ünlü rapçi Cardi B, ''Bacaklarımı bir de filtresiz görün'' diyerek yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü rapçi Cardi B sosyal medyanın gündemine ilk sıradan yerleşti. Bunun nedeni ise biri filtreli, diğeri filtresiz Instagram hesabından paylaştığı iki fotoğraf.
1 / 6
Ünlü rapçi Cardi B Instagram hesabından bacak fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı. Havuz başında çektirdiği birinci fotoğrafta bacaklarının selülitli halini paylaşan yıldız şarkıcı ikinci fotoğrafta bacağına uyguladığı photoshopu paylaştı.
2 / 6
İki fotoğraf arasında gözle görülür farkı cesurca hayranlarıyla paylaşan Cardi B'nin bu hareketi takipçileri tarafından takdir topladı. Genç şarkıcının doğal halini beğenmeyenler de oldu.
3 / 6
4 / 6