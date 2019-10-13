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  3. 13 Ekim 2019 17:10

Ünlü isim paylaştı ! Uçak tuvaletinde rezalet

Ünlü isim paylaştı ! Uçak tuvaletinde rezalet

Uçak tuvalletinde yaşananlar tüm yolcuların dikkatini çekerken, ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 34 yaşındaki ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, geçtiğimiz günlerde uçakta yaşadığı ilginç anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü isim paylaştı ! Uçak tuvaletinde rezalet

Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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Ünlü isim paylaştı ! Uçak tuvaletinde rezalet

Tuvaletin kapısı açılınca, içeriden aynı renklerde giyinmiş bir erkek ve bir kadın, peş peşe çıktı.

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Ünlü isim paylaştı ! Uçak tuvaletinde rezalet

Meraklı bakışlara aldırmadan koltuklarına doğru yürüyen çift, uçakta buz gibi bir hava yarattı.

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